1 órája
Így védd meg az autódat a nyári hőségtől – különösen az abroncsokat!
A nyári kánikula nemcsak a vezetőket és utasaikat, de magát a járművet is komoly kihívások elé állítja. A megfelelő gumiabroncs kiválasztása kulcsfontosságú a biztonságos és gazdaságos közlekedéshez a forró hónapokban.
A kánikula és a nagy hőség nemcsak a szervezetet terheli meg, de a gépjárművek műszaki állapotát is. A felforrósodott aszfalt, az UV-sugárzás és a nagy hőkülönbségek hatással vannak az autó különböző részeire. Ami azonban a leginkább kulcskérdés, az a megfelelő gumiabroncs kiválasztása. A szakértők egyetértenek abban, hogy a megfelelő gumiabroncs nem választható meg pusztán anyagi szempontok alapján. A nem megfelelő abroncs – például egy elhasználódott téli gumi – használata nyáron komoly biztonsági kockázatokat hordoz.
Hogyan óvhatjuk autónkat a kánikulában?
A nyári hónapokban az egyik legegyszerűbb, de mégis leghatékonyabb óvintézkedés az, ha árnyékos helyen parkolunk, vagy legalább napellenzőt helyezünk a szélvédőre. Ezzel nemcsak a komfortérzetet növeljük, hanem védjük a belső műanyag elemeket a túlzott felmelegedéstől és károsodástól is. A rendszeres autómosás, UV-védő viaszok használata és a világos színű védőhuzatok szintén segítenek a jármű épségének megóvásában.
– A nyári időszakban elengedhetetlen a gumiabroncsok nyomásának rendszeres, legalább kéthetente történő ellenőrzése – hangsúlyozza egy hazai gumiszerviz műszaki tanácsadója.
– A túl alacsony nyomás a hőséggel párosulva extrém módon megnöveli a túlmelegedés és a defekt kockázatát. Fontos, hogy az ellenőrzést mindig hideg abroncsokon végezzük el, és a gyártó által előírt értékekre fújjuk azokat.
A legfontosabb tényező – a megfelelő gumiabroncs
A téli gumik nyári használata nemcsak a fékút növekedéséhez vezethet, hanem rontja az autó irányíthatóságát is. A szakértők szerint téli abroncsok puhább keverékét hidegre tervezték. Nyári melegben ezek az anyagok fellágyulnak, így a tapadás csökken, a fékút megnő. Egy vészfékezés esetén ez akár több méteres különbséget is jelenthet, ami már balesethez vezethet.
Kováts Zoltán, a pécsi Marsopont szaküzlet ügyvezetője hasonló véleményen van:
– A téli gumik nyáron nemcsak gyorsabban kopnak, hanem a gördülési ellenállásuk is nagyobb, ez pedig az üzemanyag-fogyasztásra is negatívan hat. Tehát nemhogy spórolnánk velük, de végül többe kerülhet az egész – így a szakértő.
Mi a helyzet a négyévszakos abroncsokkal?
Sokan kényelmi okokból választanak négyévszakos gumit – nem kell évente kétszer cserélni. Egy komlói gumiszervizben azt mondták, hogy ezek az abroncsok kompromisszumos megoldások:
– A gyártók igyekeznek a téli és nyári tulajdonságokat egyesíteni, de a fizika korlátai miatt ez soha nem lesz tökéletes egyik évszakra sem – emelték ki.
Baranyában például, ahol a Mecsek szerpentinjei egész évben komoly terhelést rónak az autók futóművére, a négyévszakos gumik nem biztos, hogy elég tapadást és irányíthatóságot nyújtanak. Akik viszont évente kevesebb mint 8000 kilométert vezetnek, főként városban, enyhe időjárási viszonyok között, azok számára egy jó minőségű négyévszakos garnitúra elfogadható alternatíva lehet – rendszeres ellenőrzéssel.
A szakértők abban is egyetértenek, hogy a nem évszaknak megfelelő abroncs használata hosszabb távon nem gazdaságos, sőt, veszélyes is lehet. A gyorsabb kopás, a hosszabb fékút, a bizonytalanabb irányíthatóság és a megnövekedett üzemanyag-fogyasztás mind olyan tényezők, amelyek megelőzhetők lennének egy tudatos abroncsválasztással.