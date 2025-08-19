augusztus 19., kedd

Megható: még Budapesten is a beteg baranyai kisfiúnak gyűjtenek

Címkék#Monostori Ádám#gyűjtés#összefogás

Jusztin Levente

Szeptember 6-án, szombaton különleges jótékonysági napra várják az érdeklődőket Újpesten, ahol két kisfiú, köztük a komlói Monostori Ádám gyógykezelését szeretnék támogatni. A rendezvényen ingyenes lesz a belépés, de a helyszínen kihelyezett adománygyűjtő dobozokba minden segítséget hálásan fogadnak. A programok között tombola értékes nyereményekkel, játszósarok, csillámtetoválás és a gyerekek kedvence, a Barátságos Pókember is szerepel. Németh-Gulyás Hajnalka dedikálással, Habók János bűvész varázslattal készül. A komlói kisfiú és társa, Sági Dominik életmentő kezeléseihez minden támogatás óriási segítség. A rendezvény 10 és 15 óra között zajlik az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házának színháztermében.

 

