Megújult a hatoslottó, ezt pedig meg kell ünnepelni – Baranyában is!

Megújul a Hatoslottó, ennek apropóján pedig országos, több mint 80 állomásos ingyenes koncertsorozattal készül a Szerencsejáték Zrt. 2025 szeptemberétől. A Szerencsekoncertek eseménysorozat keretében ismert hazai előadók és zenekarok lépnek fel, a látványos kamionszínpad az ország szinte minden térségébe eljut.

Baranyában két helyszínen is élvezhetik a közönség tagjai a programot: szeptember 4-én Mohácson, a Deák téren Nótár Mary, a Fásy Ádám Live, Peter Srámek és a Digitál együttes gondoskodik a jó hangulatról, míg szeptember 5-én Szentlőrincen, a Vásártéri Rendezvénycentrumban Komonyi Zsuzsi, Ruszó Tibi és Csóka Szabi és Bandája szórakoztatja a közönséget. A belépés minden helyszínen díjtalan.

