Melléképületek Baranyában: ezeket és így húzhatod fel engedély nélkül

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal eloszlatta az olvasóink kétségeit, és pontosan elmagyarázta, milyen szabályok vonatkoznak a melléképületekre, amelyek a fő rendeltetési egységet kiszolgáló, egyéb kiegészítő helyiséget tartalmazó önálló épületek, és amik nem gazdasági tevékenység folytatását szolgálják. Ezek közé sorolhatóak a garázsok, tárolók is. Általánosságban elmondható, hogy a 35 négyzetméter összes hasznos alapterületet vagy a 4,5 méteres gerincmagasságot (lapostetős épület esetén a 3,5 méteres párkánymagasságot) meg nem haladó melléképület építési engedély nélkül építhető, létesíthető.

A melléképületek építése alapvetően engedély nélkül is mehet, de ez még nem jelent totális lazaságot Illusztráció: Karnok Csaba

Ugyanakkor – függetlenül attól, hogy a melléképület engedélyköteles-e vagy sem – az építés, elhelyezés megkezdése előtt javasolt írásban megkeresni a települési önkormányzatot az érintett ingatlannal kapcsolatos településrendezési követelmények miatt. Ezzel a beépíthetőséggel kapcsolatos szabályokat lehet tisztázni, valamint tervezővel, szakemberrel is érdemes egyeztetni.

Milyen kérdések lehetnek a melléképület kapcsán?

Tisztában kell lenni a telekre előírt beépítési móddal, beépítési százalékkal, minimális zöldfelületi mutatóval, melyeket a helyi építési szabályzatban rögzít az önkormányzat.

Vizsgálni kell a fennálló jelenlegi állapotot, beépítési módot, építési helyet és a beépítettségre vonatkozó mutatószámokat.

Vizsgálni kell, hogy a tárgyi telekkel szomszédos telken milyen rendeltetésű, kialakítású, elhelyezésű épületek vannak, továbbá azok és az építendő épület közti távolságokat (a tűz- és telepítési távolságok megtartását).

Fontos tudni, hogy nem minden melléképület helyezhető el a telek hátsó kertjében.

A jogszabályok sok esetben maximalizálják az adott övezetben elhelyezhető melléképületek számát.

Az elhelyezésnél fontos szabály, hogy a tető szomszédos telekre történő átnyúlása esetén gondoskodni kell a csapadékvíz saját telekre történő visszavezetéséről.

Fontos, hogy az épületen a telekhatártól számított 3 méteren belül nyílászáró nem, vagy (egyes rendeltetések esetében) csak korlátozott méretben létesíthető.

Helyi önkormányzati rendelet szabályozza az épületek, melléképületek megjelenésével (pl. tető kialakítás, anyaghasználat) kapcsolatos előírásokat.

Engedély nem, de bizonyítvány kell A Kormányhivatal felhívta a figyelmet arra is, hogy az engedély nélkül építhető melléképületek megépítését követően az építtetőnek az építésügyi hatóságtól az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéshez hatósági bizonyítványt kell kérnie. Ebben a hatóság igazolja a jogszerű építés tényét, csak ezzel lehet az illetékes földhivatalban kérelmezni a melléképület feltüntetését, s így lesz rendezett az ingatlan-nyilvántartás, aminek kiemelt jelentősége van adózási, értékesítési, pályázati megfelelőség szempontjából.

Nem játék: durva bírság és bontás is lehet!

Ha melléképület szabálytalan helyre épül vagy a helyi építési szabályzatban előírt feltételeket nem teljesíti, úgy az építésügyi hatóságnak – a tudomására jutás esetén – kötelessége eljárni és a szabálytalan állapot megszüntetésére – azaz átalakításra vagy bontásra – kötelezni az építtetőt.