augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

33°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vajon mennyire veszélyes?

2 órája

Elképesztő kígyó bukkant fel Baranya forgalmas kirándulóhelyén

Címkék#riadalom#környék#vipera#túra

Egészen közelről sikerült megörökíteni a kétéltűt. Próbálják beazonosítani, hogy mérges kígyó, vagy erdei sikló járja-e a környéket.

Bama.hu

Nem mindennapi fotót készített egy természetkedvelő fotós a Máriagyűdi Kegyhely környékén. Mónika − aki elmondása szerint épp ennél a fánál állt meg pihenni a túra közben a férjével − elsőre nagyon megörült az állatnak, ám amikor közelebb ment a kétéltűhöz, az finoman jelezte testbeszédével, hogy jobb mindenkinek, ha távolabb marad. A közösségi médiában is megosztott fotók alatt megindultak a találgatások, vajon mérges kígyó vagy egy erdei sikló lehet a lencsevégre kapott csúszómászó? 

Gyönyörű fotókat készített egy természetjáró a Máriagyűdi Kegyhelynél. Forrás: Facebook/LG Móni

Egy rákosi vipera kinézetű rézsikló okozott bonyodalmat

Pár napja számoltunk be arról, hogy egy rézsikló okozott riadalmat, amely egy Temus csomagból került elő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu