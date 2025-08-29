Elképesztő kígyó bukkant fel Baranya forgalmas kirándulóhelyén

Nem mindennapi fotót készített egy természetkedvelő fotós a Máriagyűdi Kegyhely környékén. Mónika − aki elmondása szerint épp ennél a fánál állt meg pihenni a túra közben a férjével − elsőre nagyon megörült az állatnak, ám amikor közelebb ment a kétéltűhöz, az finoman jelezte testbeszédével, hogy jobb mindenkinek, ha távolabb marad. A közösségi médiában is megosztott fotók alatt megindultak a találgatások, vajon mérges kígyó vagy egy erdei sikló lehet a lencsevégre kapott csúszómászó?

Gyönyörű fotókat készített egy természetjáró a Máriagyűdi Kegyhelynél. Forrás: Facebook/LG Móni

Egy rákosi vipera kinézetű rézsikló okozott bonyodalmat

Pár napja számoltunk be arról, hogy egy rézsikló okozott riadalmat, amely egy Temus csomagból került elő.