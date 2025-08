Itt az alkalom: gyorsan 65 milliós kedvezményt kaphat egy pécsi ingatlan után!

A pécsi önkormányzata új pályázatot hirdet a Puskin téren lévő, korábban kollégiumként funkcionáló, ám jelenleg jobbára kihasználatlan és leromlott állapotú ingatlan értékesítésére. A korábbi nettó 480 millió forintos minimál áron hirdetett pályázatra július 24-ig nem érkezett ajánlat, így azt a Jogi és Ügyrendi Bizottság – a nyári szünet idején a közgyűlést helyettesítő jogkörében – eredménytelennek nyilvánítja, és 65 milliós kedvezményt is biztosítana.

65 milliós kedvezmény a kikiáltási árból: nem rossz, ugye? Fotó: L. P.

Társasházzá alakulhat az ingatlan

A városvezetéshez érkezett visszajelzések alapján két komoly érdeklődő is jelezte vételi szándékát: az épület egy részét jelenleg is használó TOCA Sportegyesület, valamint egy magánbefektető. Mindkét fél kizárólag rendezett tulajdonviszonyok mellett vásárolna, ezért az önkormányzat társasházzá alakítaná az épületet, két albetéttel. A javasolt megosztás szerint a körülbelül 6800 négyzetméteres épületből 1.500 négyzetméter a sportegyesülethez kerülhetne, a többi pedig befektetői hasznosítás céljára lenne értékesítve. A társasház-alapítás előkészítése már megkezdődött.

Szakvélemény: komoly statikai problémák

A befektető kezdeményezésére az épület részletes statikai vizsgálata is elkészült, amely megerősítette: az ingatlan szerkezeti állapota jelentős megerősítést igényel. Bár 1996-ban történt egy részleges beavatkozás, azóta az épület állapota tovább romlott.

Ezért jár a 65 milliós kedvezmény

A szakvélemény figyelembevételével az ingatlan új forgalmi értékét 65 millióval, nettó 415 millió forintra csökkentették, amiből 115 milliót a sportegyesület állna. A befektetői rész pedig 300 millióba kerülne.

Fizetéseket is kockáztatták Pécsen

Csizmadia Péter, a Fidesz-KDNP frakcióvezetője azt mondta, hogy tudomása szerint komoly érdeklődő is van az ingatlanra, de az önkormányzat az előző pályáztatást nem készítette elő alaposan, így az ebből származó bevétel is csúszik. Mint mondta, ha pontosabb lett volna a kiírás, akkor akár már szeptemberben is megérkezhetett volna ez a bevétel, amiből a szeptemberi fizetéseket ki tudták volna fizetni, és akár a 1,5 milliárdos hitelfelvételt is el tudta volna kerülni a város.