Nagyszabású rendezvény

14 órája

Mit tudhatunk meg még múltunkról? Erre is választ kaphatunk!

Címkék#Pécsvárad Város Önkormányzat#régész#művészettörténész#építész

Tóth Dávid
Mit tudhatunk meg még múltunkról? Erre is választ kaphatunk!

Illusztráció.

Fotó: Laufer László

A Pécsváradi Szent István Népfőiskola, a Pécsváradi Várbaráti Kör és Pécsvárad Város Önkormányzata szeretettel vár minden érdeklődőt az „Értékeink biztos pontja – Pécsvárad” című konferenciára, amely 2025. augusztus 14-én, a Szent Korona Ünnepnapján rendeznek meg a Pécsváradi Monostorvár dísztermében.

Az esemény a pécsváradi bencés apátság 1010 évvel ezelőtti alapítását idézi fel, és olyan kérdésekre keresi a választ, mint:

  • Mennyire ismert az apátság fél évezredes szerepe a magyar történelemben?
  • Milyen hitéleti és diplomáciai kapcsolatai voltak országos és nemzetközi szinten?
  • Mit tudhatunk meg még múltunkról, magyarságunkról, településünkről?

A nap folyamán neves régészek, történészek, művészettörténészek és építészek tartanak előadásokat, többek között dr. M. Lezsák Gabriella, Makoldi Miklós, dr. Zágorhidi-Czigány Balázs, Nagy Gábor, Bodó Balázs, dr. Kőfalvi Tamás és dr. Buzás Gergely. A program része egy vezetett séta a monostorvárban, valamint egy kerekasztal-beszélgetés az előadókkal.

 

