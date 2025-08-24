Ez lehet az új mohácsi híd a neve? – több helyi sem ért ezzel egyet

Izgalmas ötlettel állt elő a Mohácson Hallottam Facebook-csoport adminja: megszavaztatta, a közel 20 ezer fős követőtáborral, hogy mi legyen az újonnan épülő mohácsi Duna-híd neve. Érkeztek remek ötletek, de végül a legtöbb szavazatot kapó opció sem nyerte el mindenki tetszését.

Mohács neve elsősorban a busójárásról ismert, de egyéb nevezetességei is vannak.

Fotó: Kovács Liliána / Forrás: MW

Mohács döntött, ez persze nem hivatalos

Ahogy arról már többször beszámoltunk, a tervezett ütemben halad Magyarország egyik legjelentősebb közútfejlesztési beruházása, hazánk egyik leghosszabb hídja, a mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat fejlesztése.

A beruházás az érintett régiók és települések elérhetősége szempontjából stratégiai jelentőségű: a Mohács környéki területek közvetlen bekötésével az ország 2-szer 2 sávos közúthálózatába, valamint egy új dunai átjárhatóság biztosításával nagyban javul a térség megközelíthetősége.

Mi legyen a neve? Erről szavaztak a mohácsiak

A mohácsi Duna-híd kapcsán egy játékos szavazásra invitálták a már említett csoportban a tagokat, akik saját válaszlehetőségeket is megadhattak. Kreatív ötletek mellett a hagyományos értékek is előtérbe kerültek, végül azonban a Busó-híd elnevezés zsebelte be a szavazatok 38%-át.

Ez az opció viszont nem aratott osztatlan sikert, mert bár kétségtelen, hogy a busójárás az első, amely az emberek eszébe jut Mohácsról, mégsem kellene mindenre ezt ráragasztani – vélik a helyiek.

A busójárás valóban a városunk legnagyobb vonzereje. De nem unjátok még, hogy minden arról szól? Annyi minden van itt, amiért érdemes ide jönni vagy netán hidat elnevezni

– írta egy hozzászóló, míg egy másik felháborodva azt írta, hogy „nehogy már minden a busójárásról szóljon!”.

Több szavazó szerint a II. Lajos híd elnevezés lenne a találó, míg egyesek annak örülnének, ha Kanizsai Dorottya nevéhez kapcsolódna a dunai átkelő elnevezése.