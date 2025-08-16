augusztus 16., szombat

Itt a vége!

1 órája

Mohácson hadat üzennek a szúnyogoknak: az önkormányzat is beszáll a védekezésbe

A szúnyoghelyzet gyakorlatilag elviselhetetlenné vált Mohácson, naplementét követően igazán necces mutatvány a szabadban tartózkodni. Bár a katasztrófavédelem a városban és környékén is végez, illetve végezni fog szúnyoggyérítést, olyannyira elszaporodtak a vérszívók, hogy az önkormányzat megrendelésére is pusztítják vasárnap a csípős rovarokat.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)
A Dunán levonult árhullám, valamint a korábban lehullott eső sajnos igen nagy területen hozott létre az elmúlt hetekben a csípőszúnyogok számára ideális élőhelyeket. 

Ennek következményeit a mohácsiak nap mint nap tapasztalják, az esti órákban egyre elviselhetetlenebb méreteket ölt a szúnyoginvázió.

Ugyan a katasztrófavédők a központi gyérítés keretében Mohácson és környékén is rendszeresen végeznek nyaranta beavatkozásokat, azonban ez most kevésnek tűnik, ezért az önkormányzat is beszáll a vérszívók pusztításába Mohácson. Az általuk megbízott cég vasárnap este nyolc órától földi, melegködös eljárással szúnyoggyérítést végez a város teljes területén.

Ennek kapcsán azt kérik, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, valamint a szabadban szárított ruhákat javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában tartsák zárva az ablakokat, ajtókat, és kapcsolják ki a külső levegőt bejuttató szellőztető berendezéseket. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt mossák meg.

 

