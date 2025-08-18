augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

25°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez érinti a teljes lakosságot

50 perce

Szeptembertől jönnek az óriási változások: erre kell felkészülnünk!

Címkék#rendszer#szabály#MOHU REpontok#zöldhulladék#doboz#műanyagpalack#figyelem#hulladékudvar

A hulladékgazdálkodásban és a visszaváltásban is jöhetnek módosítások. A MOHU változások pedig mindenkit érintenek.

Bama.hu
Szeptembertől jönnek az óriási változások: erre kell felkészülnünk!

A rendszerek fejlesztésén dolgozik a MOHU.

Forrás: MW

Ősztől jelentős változások várhatók a magyar hulladékgazdálkodásban, amelynek részeként a MOHU változásokat, (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) új szabályokat vezet be. Az irányelvek célja, hogy a rendszer átláthatóbb, egységesebb és hatékonyabb legyen, ezért több ponton módosul a jelenlegi szabályozás. A változtatások nem egyszerre, hanem fokozatosan, lépésről lépésre lépnek életbe – számolt be róla a hitelforum.hu.

MOHU változások
A MOHU változások idővel az üvegvisszaváltásra is kiterjedhetnek.  Fotó: Kallus Gyorgy / Forrás: MW

Folyamatosan kerülnek bevezetésre MOHU változások

A MOHU változások első körben már idén szeptembertől indulnak, a cég tájékoztatása szerint a végleges szabályok csak októberben lépnek hatályba. Ez azt jelenti, hogy már ősz elején érkeznek új részletek, de a kötelező érvényű alkalmazásra csak októbertől kerül sor. Az átmeneti időszak lehetőséget biztosít mind a lakosságnak, mind a vállalkozásoknak és intézményeknek arra, hogy felkészüljenek, és zökkenőmentesen alkalmazkodjanak az új szabályozáshoz.

A MOHU megerősítette, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások feltételei több ponton átalakulnak. Nem pusztán kisebb technikai változtatásokról van tehát szó, hanem a rendszer működését érdemben érintő módosításokról.

  • Az egyik már ismert újdonság a „mobil hulladékudvar” bevezetése. Ez olyan ideiglenes gyűjtőpontokat jelent, ahol meghatározott napokon lehet nagyobb mennyiségű vagy speciális hulladékot leadni. A megoldás különösen a kisebb településeken élők számára kedvező, akiknek eddig korlátozott lehetőségük volt állandó hulladékudvar igénybevételére.
  • Emellett az új szabályok mennyiségi korlátozásokat is tartalmaznak a hulladék leadására vonatkozóan. Ezek típustól és időszaktól függően kerülnek bevezetésre, hogy megelőzzék a túlterhelést és biztosítsák a hatékony feldolgozást. A lakosságnak ugyanakkor előre kell terveznie, hogy alkalmazkodni tudjon az új feltételekhez.

A MOHU közlése szerint a részletes, minden változtatást tartalmazó szabályzat szeptember 1-jétől lesz elérhető a társaság hivatalos honlapján. Ez a dokumentum magában foglalja a frissített általános szerződési feltételeket (ÁSZF), valamint a gyakorlati útmutatókat is. Kiemelten fontos lesz mindazok számára, akik rendszeresen igénybe veszik a hulladékudvarok szolgáltatásait, illetve évente nagyobb mennyiségű zöldhulladékot, lomot vagy elektronikai eszközt adnak le.

Az önkormányzati és a társasházi hulladékgazdálkodást is érintik a változások

A változások tehát nem csupán jogi-technikai jellegűek, hanem a mindennapokban is érzékelhetőek lesznek. Ezért aki nem szeretne kellemetlen meglepetéseket, érdemes már augusztusban figyelemmel követnie a MOHU híreit, tájékoztatóit. Különösen a helyi önkormányzatok, társasházak, közintézmények, valamint a gyakori hulladékleadók számára fontos, hogy naprakészen ismerjék az új feltételeket. A környezetvédelem nemcsak a szabályalkotók, hanem mindannyiunk közös felelőssége – és úgy tűnik, hogy a mostani változásokkal egy szigorúbb, hosszú távon fenntarthatóbb rendszer felé haladunk.

Az üvegvisszaváltás kapcsán érdeklődtünk a MOHU-nál

Az üvegvisszaváltó automata ötletének sikeressége vitathatatlan, szinte a nullára esett vissza az eldobott műanyagpalackok, energiaitalos dobozok száma a visszaváltó rendszernek köszönhetően. Azonban akadnak negatívumok is a MOHU REpontok kapcsán, így a cég folyamatos fejlesztéseken dolgozik. A tömeges visszaváltó egységek tesztelése már folyamatban van, és bár egyelőre nem tervezik a lakosság számára a gép bevezetését, a jövőben ez az álláspont könnyedén változhat. A cég megkeresésünkre elárulta, hogy a már telepített automatákat nem tervezik lecserélni, azonban újonnan nyíló, előreláthatólag nagy visszaváltási forgalmat bonyolító REpontok esetében megfontolják a telepítést a tapasztalatok fényében.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu