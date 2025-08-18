Szeptembertől jönnek az óriási változások: erre kell felkészülnünk!

Ősztől jelentős változások várhatók a magyar hulladékgazdálkodásban, amelynek részeként a MOHU változásokat, (MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.) új szabályokat vezet be. Az irányelvek célja, hogy a rendszer átláthatóbb, egységesebb és hatékonyabb legyen, ezért több ponton módosul a jelenlegi szabályozás. A változtatások nem egyszerre, hanem fokozatosan, lépésről lépésre lépnek életbe – számolt be róla a hitelforum.hu.

A MOHU változások idővel az üvegvisszaváltásra is kiterjedhetnek. Fotó: Kallus Gyorgy / Forrás: MW

Folyamatosan kerülnek bevezetésre MOHU változások

A MOHU változások első körben már idén szeptembertől indulnak, a cég tájékoztatása szerint a végleges szabályok csak októberben lépnek hatályba. Ez azt jelenti, hogy már ősz elején érkeznek új részletek, de a kötelező érvényű alkalmazásra csak októbertől kerül sor. Az átmeneti időszak lehetőséget biztosít mind a lakosságnak, mind a vállalkozásoknak és intézményeknek arra, hogy felkészüljenek, és zökkenőmentesen alkalmazkodjanak az új szabályozáshoz.

A MOHU megerősítette, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatások feltételei több ponton átalakulnak. Nem pusztán kisebb technikai változtatásokról van tehát szó, hanem a rendszer működését érdemben érintő módosításokról.

Az egyik már ismert újdonság a „mobil hulladékudvar” bevezetése. Ez olyan ideiglenes gyűjtőpontokat jelent, ahol meghatározott napokon lehet nagyobb mennyiségű vagy speciális hulladékot leadni. A megoldás különösen a kisebb településeken élők számára kedvező, akiknek eddig korlátozott lehetőségük volt állandó hulladékudvar igénybevételére.

Emellett az új szabályok mennyiségi korlátozásokat is tartalmaznak a hulladék leadására vonatkozóan. Ezek típustól és időszaktól függően kerülnek bevezetésre, hogy megelőzzék a túlterhelést és biztosítsák a hatékony feldolgozást. A lakosságnak ugyanakkor előre kell terveznie, hogy alkalmazkodni tudjon az új feltételekhez.

A MOHU közlése szerint a részletes, minden változtatást tartalmazó szabályzat szeptember 1-jétől lesz elérhető a társaság hivatalos honlapján. Ez a dokumentum magában foglalja a frissített általános szerződési feltételeket (ÁSZF), valamint a gyakorlati útmutatókat is. Kiemelten fontos lesz mindazok számára, akik rendszeresen igénybe veszik a hulladékudvarok szolgáltatásait, illetve évente nagyobb mennyiségű zöldhulladékot, lomot vagy elektronikai eszközt adnak le.

Az önkormányzati és a társasházi hulladékgazdálkodást is érintik a változások

A változások tehát nem csupán jogi-technikai jellegűek, hanem a mindennapokban is érzékelhetőek lesznek. Ezért aki nem szeretne kellemetlen meglepetéseket, érdemes már augusztusban figyelemmel követnie a MOHU híreit, tájékoztatóit. Különösen a helyi önkormányzatok, társasházak, közintézmények, valamint a gyakori hulladékleadók számára fontos, hogy naprakészen ismerjék az új feltételeket. A környezetvédelem nemcsak a szabályalkotók, hanem mindannyiunk közös felelőssége – és úgy tűnik, hogy a mostani változásokkal egy szigorúbb, hosszú távon fenntarthatóbb rendszer felé haladunk.