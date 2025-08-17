augusztus 17., vasárnap

Most éri meg igazán pontyozni az Üszögpusztai-tavon

A vízkezelő Pécsi Horgász Egyesület (PHE) tájékoztatása szerint pénteken 500 kilogramm 2,5 kiló átlagsúlyú pontyot telepítettek az Üszögpusztai-tóba.

Bama.hu

A PHE beszámolt arról is, hogy a napokban a Zengő II-es tavukon az Üszögpusztán, Ivánbattyánban is már működő biológiai vízkezelést végezték el, amelynek köszönhetően a vízminőségi tekintetében "újult erővel" várják az idei nyár utolsó kánikuláit.

 

 

