Telepítés volt
1 órája
Most éri meg igazán pontyozni az Üszögpusztai-tavon
A vízkezelő Pécsi Horgász Egyesület (PHE) tájékoztatása szerint pénteken 500 kilogramm 2,5 kiló átlagsúlyú pontyot telepítettek az Üszögpusztai-tóba.
A PHE beszámolt arról is, hogy a napokban a Zengő II-es tavukon az Üszögpusztán, Ivánbattyánban is már működő biológiai vízkezelést végezték el, amelynek köszönhetően a vízminőségi tekintetében "újult erővel" várják az idei nyár utolsó kánikuláit.
