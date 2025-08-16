augusztus 16., szombat

Most még ez is! Műszaki hiba miatt késnek a Pécsre tartó IC-k

Címkék#vonat#MÁV#késés

Kaszás Endre
Fotó: Löffler Péter

Szombat délután a Pusztaszabolcsról 14:04-kor Dombóvárra elindult S40-es vonat (8024) Regölynél meghibásodott. A műszaki hibás motorvonat elvontatásáig Keszőhidegkút-Gyönk és Szakály-Hőgyész között szünetel a vonatforgalom, ezen a szakaszon a Mecsek IC-k helyett pótlóbuszok közlekednek. A pécsi fővonalon a délutáni órákban 30-60 perccel hosszabb eljutási időre kell számítani – tette közzé szombaton délután a Mávinform.

 

