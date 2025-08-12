augusztus 12., kedd

Nagy segítség: két új inkubátort is kapott a kórház

Wald Kata
Nagy segítség: két új inkubátort is kapott a kórház

Jelentős értékű orvosi eszközadománnyal támogatta a PTE KK Szigetvári Kórház újszülött-, csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályát a Katolikus Karitász. Két korszerű inkubátort, összesen 16 újszülött kiságyat, fotóterápiás eszközöket és orvosi védőfelszereléseket adtak á az intézmény számára. A Katolikus Karitász közlése szerint az adomány célja a betegellátás színvonalának emelése és a korszerű, biztonságos eszközpark biztosítása a legkisebb betegek számára. 

– Az új eszközök lehetővé teszik a korábban használt berendezések kivonását, és hozzájárulnak a magasabb szintű szakmai munkához az osztályon – hangsúlyozta az adományok átadásáról szóló beszámolójában a humanitárius szervezet. 
 

 

