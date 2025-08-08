Nagy változás történt a baranyai faluban

Kővágószőlősön a közelmúltban került sor a megfakult, elöregedett üdvözlő táblák cseréjére a falu határában. A táblák mellett a tartószerkezetek is megújultak – festéssel, kisebb szerkezeti javításokkal –, a munkát helyi vállalkozó végezte. A gyerekek kényelméről is gondoskodott az önkormányzat: a COOP melletti játszótéren és az óvoda udvarán napvitorlák kerültek felszerelésre, így a kicsik már árnyékos, kellemesebb környezetben játszhatnak a forró nyári napokon. A fejlesztések sorában a településen működő konyha korszerű új szellőztetőrendszert kapott, javítva ezzel a higiéniai feltételeket és a dolgozók munkakörülményeit.