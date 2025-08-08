augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+33
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Méltó fogadás

1 órája

Nagy változás történt a baranyai faluban

Címkék#udvar#kényelem#Kővágószőlős#COOP#önkormányzat#tábla#óvoda

Kaszás Endre
Nagy változás történt a baranyai faluban

Több beruházásra is sor került.

Forrás: Facebook/Kővágószőlős Község Önkormányzata

Kővágószőlősön a közelmúltban került sor a megfakult, elöregedett üdvözlő táblák cseréjére a falu határában. A táblák mellett a tartószerkezetek is megújultak – festéssel, kisebb szerkezeti javításokkal –, a munkát helyi vállalkozó végezte. A gyerekek kényelméről is gondoskodott az önkormányzat: a COOP melletti játszótéren és az óvoda udvarán napvitorlák kerültek felszerelésre, így a kicsik már árnyékos, kellemesebb környezetben játszhatnak a forró nyári napokon. A fejlesztések sorában a településen működő konyha korszerű új szellőztetőrendszert kapott, javítva ezzel a higiéniai feltételeket és a dolgozók munkakörülményeit.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu