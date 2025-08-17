4 órája
Ahol megérthető az élet végső célja – Nagyboldogasszony ünnepe Máriagyűdön
Augusztus 16-án tartotta főbúcsúját a Pécsi Egyházmegye a máriagyűdi kegyhelyen Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevételének ünnepén. A szentmise főcelebránsa Felföldi László pécsi megyéspüspök volt, a szónok pedig Máger Róbert, irodaigazgató, a pécsi székesegyház plébánosa.
Sokan gyűltek össze Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából Máriagyűdön.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
A katolikus egyház e napon azt ünnepli, hogy Mária – nem saját erejéből, hanem Krisztus által – testestül-lelkestül a mennybe vétetett. Az ünnep az emberi élet végső céljára irányítja a figyelmet: ahogyan Mária elérte a beteljesedést, úgy minden hívő is meghívást kap az üdvösségre.
Máger Róbert szentbeszédében kiemelte: a Mária-tisztelet nem puszta érzelgősség, hanem annak megélése, hogy az ember elszakíthatatlan kapcsolatban él az isteni Igével.
A hívek zarándoklatokkal, közös imával, szentmisével és körmenettel fejezték ki tiszteletüket és kérték Mária közbenjárását.
További részletek a Pécsi Egyházmegye beszámolójában.
