Hit

40 perce

Ahol megérthető az élet végső célja – Nagyboldogasszony ünnepe Máriagyűdön

Augusztus 16-án tartotta főbúcsúját a Pécsi Egyházmegye a máriagyűdi kegyhelyen Nagyboldogasszony, azaz Szűz Mária mennybevételének ünnepén. A szentmise főcelebránsa Felföldi László pécsi megyéspüspök volt, a szónok pedig Máger Róbert, irodaigazgató, a pécsi székesegyház plébánosa.

Mohay Réka
Ahol megérthető az élet végső célja – Nagyboldogasszony ünnepe Máriagyűdön

Sokan gyűltek össze Nagyboldogasszony ünnepe alkalmából Máriagyűdön.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

A katolikus egyház e napon azt ünnepli, hogy Mária – nem saját erejéből, hanem Krisztus által – testestül-lelkestül a mennybe vétetett. Az ünnep az emberi élet végső céljára irányítja a figyelmet: ahogyan Mária elérte a beteljesedést, úgy minden hívő is meghívást kap az üdvösségre.

Máger Róbert szentbeszédében kiemelte: a Mária-tisztelet nem puszta érzelgősség, hanem annak megélése, hogy az ember elszakíthatatlan kapcsolatban él az isteni Igével. 

A hívek zarándoklatokkal, közös imával, szentmisével és körmenettel fejezték ki tiszteletüket és kérték Mária közbenjárását.

További részletek a Pécsi Egyházmegye beszámolójában.

 

