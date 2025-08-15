Nagyon figyeljen erre, ha ingatlanügyeket intézne!

Mint felhívták a figyelmet, ebben az időszakban ingatlan-nyilvántartási beadványok csak postai úton vagy elektronikusan terjeszthetők elő. Hiteles tulajdoni lapot, térképmásolatot a kormányablakok sem tudnak kiadni. A kormányhivatal ezért az érintettek megértését és türelmét kéri.