Kormányhivatal
5 órája
Nagyon figyeljen erre, ha ingatlanügyeket intézne!
Ahogy arról korábban a Baranya Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatást adott, informatikai átállás miatt egy héten át nem intézhetők az ingatlan-nyilvántartási ügyek. Az átállás - a korábbiakhoz képest módosított - időpontja augusztus 22-től 29-ig tart.
Illusztráció
Forrás: Shutterstock
Fotó: Premreuthai
Mint felhívták a figyelmet, ebben az időszakban ingatlan-nyilvántartási beadványok csak postai úton vagy elektronikusan terjeszthetők elő. Hiteles tulajdoni lapot, térképmásolatot a kormányablakok sem tudnak kiadni. A kormányhivatal ezért az érintettek megértését és türelmét kéri.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre