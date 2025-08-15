augusztus 15., péntek

Kormányhivatal

30 perce

Nagyon figyeljen erre, ha ingatlanügyeket intézne!

Címkék#Baranya Vármegyei Kormányhivatal#türelem#térképmásolat#beadvány#ügy

Ahogy arról korábban a Baranya Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatást adott, informatikai átállás miatt egy héten át nem intézhetők az ingatlan-nyilvántartási ügyek. Az átállás - a korábbiakhoz képest módosított - időpontja augusztus 22-től 29-ig tart.

Bama.hu
Nagyon figyeljen erre, ha ingatlanügyeket intézne!

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Premreuthai

Mint felhívták a figyelmet, ebben az időszakban ingatlan-nyilvántartási beadványok csak postai úton vagy elektronikusan terjeszthetők elő. Hiteles tulajdoni lapot, térképmásolatot a kormányablakok sem tudnak kiadni. A kormányhivatal ezért az érintettek megértését és türelmét kéri.

 

