augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

29°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kereszt parafrázisok

37 perce

Nagyszabású kiállítás helyszíne lesz a pécsi Székesegyház

Címkék#Pécsi Egyházmegye#tárlat#Székesegyház#Jézus Szív#Dömötör Mihály#Kereszt parafrázisok#fotóművész

A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint Dömötör Mihály fotóművész mintegy negyven fotóját felvonultató időszaki kiállítás nyílik, a Kereszt parafrázisok. A XII. STÁCIÓ megnyitója szeptember 7-én, 10.30-kor lesz a pécsi székesegyház Jézus Szíve kápolnájában.

Bama.hu

A megnyitón köszöntőt mond Forrai Tamás jezsuita szerzetes, a kiállítást megnyitja Tám László fotóművész. A tárlat október 19-ig látogatható - közölte az egyházmegye.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu