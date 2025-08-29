Kereszt parafrázisok
1 órája
Nagyszabású kiállítás helyszíne lesz a pécsi Székesegyház
A Pécsi Egyházmegye tájékoztatása szerint Dömötör Mihály fotóművész mintegy negyven fotóját felvonultató időszaki kiállítás nyílik, a Kereszt parafrázisok. A XII. STÁCIÓ megnyitója szeptember 7-én, 10.30-kor lesz a pécsi székesegyház Jézus Szíve kápolnájában.
A megnyitón köszöntőt mond Forrai Tamás jezsuita szerzetes, a kiállítást megnyitja Tám László fotóművész. A tárlat október 19-ig látogatható - közölte az egyházmegye.
