Napfogyatkozás

5 órája

Szürkület szállt Baranyára, így éltük meg az évszázad természeti eseményét

A Balatontól a Mecsekig emberek ezrei álltak meg munkában, utazásban, játék közben, hogy tanúi legyenek annak a ritka égi jelenségnek, amely legközelebb hazánkban csak az évszázad végén ismétlődik meg. Visszaidézzük a napfogyatkozást, melyre olyan sokan emlékezünk.

Tóth Viktória

 1999. augusztus 11. – a teljes napfogyatkozás napja hazánkban. Az égi jelenség miatt szinte megállt félórára az élet. A különleges naphoz nemcsak a csillagászat, hanem személyes emlékek, közösségi élmények és egy kis misztikum is kapcsolódik. Hogyan készültünk rá, majd éltük át ezt a nem mindennapos jelenséget?

Napfogyatkozást néznek a gyerekek a Balatonból
Sokan követték a teljes napfogyatkozást 
Fotó: Éberling András

A Dunántúli Napló augusztus 12-i számában kollégáink részletesen beszámoltak az előző nap történtekről. Eszerint a természeti jelenség Baranya nagy részén teljes sötétséget nem, csupán esti szürkülethez hasonló látványt okozott. Megyénkben részleges – 99,4 százalékos –  fedés alakult ki. Ennek ellenére Pécsen is nagyon sokan követték nyomon a napfogyatkozást.

– A Széchenyi téren megközelítőleg ezren gyűltek össze a napfogyatkozás megtekintésére. A legnagyobb fedés pillanataiban csend ereszkedett a városra, a fények eltompultak, a táj a szürkületi órákra emlékeztetett – ismertette a megyei lap. 

Az alkalomra a Mecseki Planetárium és Csillagvizsgálóban egész napos programot szervezett a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT), ahol különböző előadások hangzottak el a napfogyatkozással kapcsolatban, a vendégek speciális szűrővel ellátott távcsövön keresztül figyelhették meg a takarásba kerülő Napot.

Időkapszulát helyeztek el a csillagvizsgálóban
Fotó: Laufer László

Majd a napfogyatkozás végén – negyed háromkor – a TIT munkatársai egy urnát helyeztek el a csillagvizsgáló kertjében, amelyben a résztvevők küldhették rövid üzeneteket a 2081-es szeptember 3-ai napfogyatkozás majdani szemlélőinek. Ugyanis ekkor lesz a következő Európában is jól látható napfogyatkozás, amelynek központja éppen Pécsen vezet majd át. Ám ez nagy valószínűséggel csak a jelenlegi gyerekek élhetik majd át.

Annak, akik szerették volna az eltűnő napot szemmel követni, a védőszemüveg használata kötelező volt. A szemészek szerint  azok, akik a figyelmeztetések ellenére mégis védőszemüveg nélkül néztek az eltűnő, majd előbukkanó napkorongba, egyéni érzékenységtől függően károsodást szenvedhettek.

Így nézett ki a napfogyatkozás
Fotó: Laufer László

Különleges időjárási jelenség kísérte a napfogyatkozást

A Dunántúli Napló cikke szerint a meteorológusok eltérő hőmérséklet-ingadozást tapasztaltak a napfogyatkozás idején Baranyában. Pogányban fél, Zobákon és Pécsváradon hat, Mágocson pedig öt fokot csökkent a hőmérséklet harminc perc alatt. A Hegyháton elállt a szél, Pécsen és Pécsváradon nyugati irányból enyhe hűvös légmozgást érzékeltek. 

– A fényhatások megzavarták az állatokat, a kutyák vonyítottak, a madarak elhallgattak – fogalmaztak kollégáink.
 

 

 

