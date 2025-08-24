Napra pontosan 37 éve született meg az első magyar lombikbébi Pécsen

A Pécsi Tudományegyetem posztja szerint a pécsi orvoscsapat – dr. Csaba Imre professzor vezetésével – már két évvel korábban, 1986-ban elindította a mesterséges megtermékenyítési programot. Az állatkísérletek során több mint ezer egérnél végeztek el megtermékenyítést, ezzel megteremtve a biztonságos és sikeres emberi program alapjait.

Az áttörés nemcsak Pécs, hanem az egész ország orvostudományának történetében mérföldkőnek számított. A klinika azóta is meghatározó szerepet tölt be a hazai meddőségi kezelésekben. 1988 és 1997 között évente átlagosan 18–22 lombikbébi született itt, 1997 és 2002 között már évi 60–65, 2002 óta pedig évi 100–130 gyermek jön világra a programnak köszönhetően.