Áttörés

1 órája

Napra pontosan 37 éve született meg az első magyar lombikbébi Pécsen

Címkék#Zsuzsanna#orvoscsapat#professzor#gyermek#klinika#Pécsi Tudományegyetem

Pontosan 37 évvel ezelőtt, 1988. augusztus 24-én, reggel 7 óra 9 perckor látta meg a napvilágot az első magyar lombikbébi, a 3850 grammos Zsuzsanna a Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikáján.

Jusztin Levente
Illusztráció

Forrás: MW

A Pécsi Tudományegyetem posztja szerint a pécsi orvoscsapat – dr. Csaba Imre professzor vezetésével – már két évvel korábban, 1986-ban elindította a mesterséges megtermékenyítési programot. Az állatkísérletek során több mint ezer egérnél végeztek el megtermékenyítést, ezzel megteremtve a biztonságos és sikeres emberi program alapjait.

Az áttörés nemcsak Pécs, hanem az egész ország orvostudományának történetében mérföldkőnek számított. A klinika azóta is meghatározó szerepet tölt be a hazai meddőségi kezelésekben. 1988 és 1997 között évente átlagosan 18–22 lombikbébi született itt, 1997 és 2002 között már évi 60–65, 2002 óta pedig évi 100–130 gyermek jön világra a programnak köszönhetően.

 

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
