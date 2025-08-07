augusztus 7., csütörtök

Ne itt autózzunk: forgalomkorlátozás lesz csütörtökön

Faápolási munkálatok miatt augusztus 7-én, csütörtökön 9 és 13 óra között forgalomkorlátozásra kell számítani a Hársfa út 1–5. szám előtti szakaszon – közölte a BIOKOM NKft. Az északi forgalmi sáv mintegy 25 méteren lesz lezárva. A közlekedést jelzőőrök irányítják, a közlekedők türelmét és fokozott figyelmét kérik.

 

