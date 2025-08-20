Nekik is jár egy világnap: ünnepeljük ma a szúnyogokat!

1897. augusztus 20-án Sir Ronald Ross brit orvos bizonyította, hogy a nőstény Anopheles szúnyogok terjesztik a maláriát. Ez a felfedezés alapvetően változtatta meg a betegség elleni küzdelmet, ennek köszönhetően 1902-ben orvosi Nobel-díjat is kapott.

A World Mosquito Day (Szúnyogok Világnapja) célja, hogy felhívja a figyelmet a szúnyogok által terjesztett betegségekre – nemcsak a maláriára, hanem a dengue-lázra, a Zika-vírusra vagy a nyugat-nílusi lázra is. Az utóbbi években a vakcinafejlesztések új reményt adnak, de a szúnyogok elleni küzdelem továbbra is az egyik legnagyobb globális egészségügyi kihívás.

Világszintű jelentőség

A malária a mai napig az egyik legsúlyosabb trópusi betegség.

Évente több mint 200 millió ember betegszik meg.

betegszik meg. A halálesetek többsége 5 év alatti gyermekeket érint Afrikában.

A világnap alkalom arra, hogy kormányok, egészségügyi szervezetek (pl. WHO, Malaria No More, Gates Alapítvány) és civil közösségek közösen kampányoljanak a betegség felszámolásáért.