1 órája

Nem árt odafigyelni! Módosul a pécsi lomtalanítás rendje

Tóth Viktória
Nem árt odafigyelni! Módosul a pécsi lomtalanítás rendje

Fotó: KOVACS LILIANA

A Dél-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint a 2025-ös őszi lomtalanítás során Pécs–Kertváros érintett utcáiban külön gépjármű gyűjti majd össze a faanyagú lomokat. Kérik, hogy ezeket a hulladékokat szelektáltan helyezzék ki a lakosok.

A társaság közleménye kiemeli: előfordulhat, hogy a fa alapú hulladékok az első körben ideiglenesen a helyszínen maradnak, de a munkatársak minden, szabályosan kihelyezett lomot elszállítanak majd. Az érintett utcák listáját a szolgáltató mellékletben tette közzé. A lomtalanítás során el nem szállított hulladékok nagy része – a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. által meghatározott szabályok szerint – elhelyezhető a baranyai  hulladékudvarokban.

 

