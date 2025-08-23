Nem lesz akadálymentes utunk az M6-os autópályán!

Útlezárások Baranyában és az M6-os autópályán

Az M6-os autópályán, Budapest felé, Szekszárd térségében aszfaltoznak. A 153-as és a 148-as km között a külső sávot lezárták.

Az M60-as autópályán, a Pécs felé vezető oldalon a 16-os és a 19-es km között aszfaltoznak, a külső sávot lezárták.