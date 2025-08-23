Útinfó
1 órája
Nem lesz akadálymentes utunk az M6-os autópályán!
Az Útinform tájékoztatása szerint az alábbi útlezárásokkal kell számolnunk szombat.
Most akkor szabad jobbról előzni?
Fotó: MW
Útlezárások Baranyában és az M6-os autópályán
Az M6-os autópályán, Budapest felé, Szekszárd térségében aszfaltoznak. A 153-as és a 148-as km között a külső sávot lezárták.
Az M60-as autópályán, a Pécs felé vezető oldalon a 16-os és a 19-es km között aszfaltoznak, a külső sávot lezárták.
Ezt ne hagyja ki!Elérték a határt a horvátok
2025.07.30. 20:00
Pécsről az Adriára: vége a „semmibe vezető” M6-osnak!
Az 57-es főúton:
- Mohács átkelési szakaszán az 1-es és a 3-as km között átépítik az 56-os főúti csomópontot. Az érintett szakaszt lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik.
- Lánycsók térségében, az 5-ös és a 6-os km között építési munka miatt sávzárásra kell számítani.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre