Rengeteg felhasználó panaszkodik

9 órája

Akadozó internetszolgáltatás, sűrű áramkimaradások – mi történik Baranyában?

Címkék#probléma#kábel#szerencse#áramszünet#hiba

Véletlenszerű áramszünetek, kimaradó internetszolgáltatások. Miért nincs internet és áram?

Bama.hu
Akadozó internetszolgáltatás, sűrű áramkimaradások – mi történik Baranyában?

Illusztráció.

Forrás: ChatGPT

Miért nincs internet? Az elmúlt időszakban Pécs több városrészéről is rendszeresen érkeznek panaszok, hogy az internetszolgáltatás mellett a telefonhálózat sem működik, valamint gyakoriak az áramkimaradások is. A csütörtöki nap során például Pécs-Újhegyről jelentettek időszakos áramszüneteket, valamint a Bor utcában az internettel akadtak problémák, de szerencsére a One hálózati hiba elhárításán már dolgoznak.

nincs internet
Nincs interneted? Több szolgáltatónál is tapasztalnak hibákat az elmúlt napokban, hetekben. A One gőzerővel dolgozik a hiba elhárításán.

Nem működik a telefon, nincs internet és az  áram is elmegy

Újhegyen tehát nincs internet csütörtök reggel óta, de több pécsi utcából is jelentették, hogy lassú vagy egyáltalán nem működik a hálózat. Ezek a szolgáltatás kimaradások roppant bosszantóak tudnak lenni, ráadásul komoly anyagi kárunk is keletkezhet belőle. 

Egy pécsi lakos elmesélte lapunknak, hogy nála az áramingadozás egy bojler panelét, azaz alaplapját vágta tönkre, ezzel több százezer forintos kárt okozva.

Pár évvel ezelőtt történt az eset, pár napon keresztül erősen fújt a szél, az amúgy sem túl korszerű kábelek pedig folyamatosan ide-oda lebegtek, gondolom ennek köszönhetően változott a bejövő áram. Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy nincs meleg víz, mint kiderült, áramingadozás miatti kár történt. A biztosításunk nem terjedt ki erre, így jöhetett az új bojler vásárlás. Hadd nem mondjam, hogy mennyibe kerül egy bojler...

Az E.ON javasolja, hogy aki ilyen áramingadozást tapasztal, az a biztonság kedvéért inkább húzza ki az elektromos háztartási gépeket a hiba helyreállításáig. A napokban számoltunk be róla, hogy az energiacég közzétette a várható áramszüneti dátumokat, melyeket érdemes előre feljegyezni, hogy ne érjen minket meglepetésként a kimaradás.

Lassú internet, drága pénzért

A kimaradó internet-, telefonszolgáltatás pedig azért bosszantó, mert a szolgáltatók így is horror összegeket kérnek el, ennek tetejébe sokszor nincs, vagy silány minőségű a jel.

A szomszédokkal már többször beszélgettünk ezekről a problémákról, nem szolgáltató függő a dolog, mivel nem mindenki ugyanazzal a céggel van szerződésbe. Lehetséges, hogy a lefedettséggel van a baj, vagy valami beárnyékolja a környéket, de rendszeresek a kimaradások. Bosszantó, mert sok pénzbe kerül és ennek ellenére nem is mindig elérhető, vagy csak nagyon lassú a szolgáltatás. Nem ezért fizetünk

– árulta el egy Pécs-Vasason élő lakos.

Nem túl jó a lefedettség

Pécs külső városrészein nem elérhető az 5G szolgáltatás a Yettelnél és a Telekomnál sem, ez jól látható a lefedettségi térképeken.

A lefedettségi térképek árulkodóak.

 

 

