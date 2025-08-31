Nincs megállás, sztárfellépővel jön a következő program a fürdővárosban!

Szeptember 6-án ismét színes programokkal várja a látogatókat a Harkányi Szüreti Felvonulás és Bál, amelynek helyszíne a Zsigmondy Szabadtéri Színpad és Rendezvénytér lesz. A rendezvény délután egy órakor kezdődik, majd hagyományőrző csoportok, dalárdák és szüreti menettáncok szórakoztatják a közönséget. A gasztronómiai élmények sem maradnak el: közösségi bográcsozás és bor- valamint szőlőkóstoló is szerepel a kínálatban. A színpadon Kuna Vali és testvérei, a Tihanyi Vándorszínpad, valamint a Csík János és a Mezzo ad koncertet, az estét pedig szüreti bál zárja az NGR Music Group zenekarral. A hagyomány, a zene és a jókedv igazi ünnepe várja a harkányiakat és az ide érkező vendégeket.