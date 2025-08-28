2 órája
Nyakunkon a búcsú, ideje felkészülnünk
Ünnepi búcsú Petőczpusztán, a Kisboldogasszony napján.
Forrás: MW
Petőczpusztán idén is megrendezik a hagyományos Kisboldogasszony-napi búcsút, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az eseményre 2025. szeptember 7-én, vasárnap kerül sor.
A találkozó délután 13:30 és 14:00 óra között lesz a kővágótöttösi Szent Miklós-templom előtt. Innen 14:00 órakor indul a gyalogos zarándoklat a Szűz Mária-kegyszoborhoz, majd a Petőczpusztai haranglábhoz. A hagyományos ünnepi szentmise 16:00 órakor kezdődik.
A szentmisét Barics Gábor, a szigetvári római katolikus plébánia vezetője, valamint dr. Simon-Wágner István, a pécsi Szent Ferenc templom plébánosa, egyházmegyei bíró celebrálja. A zenei szolgálatot Stauróczky Balázs karnagy vezeti.
A szentmise után erdei agapéra, közös együttlétre hívják a megjelenteket.
Az esemény mottója:
Szeplőtelen Szűz, benned bízom örömben. Könyörögj érettünk!