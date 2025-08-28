Nyakunkon a búcsú, ideje felkészülnünk

Petőczpusztán idén is megrendezik a hagyományos Kisboldogasszony-napi búcsút, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. Az eseményre 2025. szeptember 7-én, vasárnap kerül sor.

A találkozó délután 13:30 és 14:00 óra között lesz a kővágótöttösi Szent Miklós-templom előtt. Innen 14:00 órakor indul a gyalogos zarándoklat a Szűz Mária-kegyszoborhoz, majd a Petőczpusztai haranglábhoz. A hagyományos ünnepi szentmise 16:00 órakor kezdődik.

A szentmisét Barics Gábor, a szigetvári római katolikus plébánia vezetője, valamint dr. Simon-Wágner István, a pécsi Szent Ferenc templom plébánosa, egyházmegyei bíró celebrálja. A zenei szolgálatot Stauróczky Balázs karnagy vezeti.

A szentmise után erdei agapéra, közös együttlétre hívják a megjelenteket.

Az esemény mottója: