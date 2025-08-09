56 perce
Elképesztő trükk: pénz a szélvédőn, búcsú a kocsitól a nyaralás alatt!
Egészen döbbenetes csalási trükk terjed. A nyaralás alatt komoly veszélyek fenyegetnek, Horvátországban is felütötte a fejét szélvédős átverés.
A csalók az ingyen pénz illúzióját keltik, de a céljuk valójában az, hogy kifosszanak a nyaralás alatt. A vezess.hu figyelmeztet: egy régi, de annál hatékonyabb trükk újra hódít az európai parkolókban, különösen a nyári szezon csúcsán – közölte a Baon.hu. A lényege az, hogy egy 50 eurós, vagy egyéb nagyértékű bankjegyet – vagy egy hamisítványt – tesznek a szélvédőre csapda. Amikor a sofőr észreveszi és kiszáll, és mire visszanéz, már hűlt helye az értékeinek.
A trükk lényege, hogy a figyelmet néhány másodpercre eltereljék, ez pedig elég egy rutinos tolvajnak. Ez a bűnözői technika már több országban is felütötte a fejét: Spanyolországban, Olaszországban, Ausztriában és legutóbb Horvátországban is figyelmeztetett a rendőrség a veszélyre – ez utóbbi pedig baranyaiak, pécsiek is kedvelt célpontja. A helyszínek mindig forgalmasak: autópálya-pihenők, bevásárlóközpontok parkolói, tengerparti nyaralóhelyek. A rendőrség arra figyelmeztet, hogyha ilyennel találkozunk, akkor biztonságosabb helyre kellene hajtani is ott megnézni mi a helyzet. Az autónkat pár másodpercig se hagyjuk nyitva, táska, telefon, pénztárca sose maradjon elöl, amit nem lát a tolvaj, azért nem kockáztat.
Megnéztük, mire kell még ügyelni nyaralás alatt!
- A digitális kártyák miatt egy tolvajalkalmazás segítségével bankkártyaadatainkat is ellopatják, ha nagyon közel kerülnek hozzánk. Ilyennel szemben már léteznek blokkoló tokok, tárcák is.
- Az adott foglalásokkal kapcsolatban számos csalás lehetséges, a nagyon kedvező árú apartmanok, szállások sokszor eleve már gyanút keltenek, és ha magánszemélyeken keresztül foglalunk, akkor nagyon óvatosnak kell lenni, akár videóbeszélgetésben is csekkolni a szállásadót, vagy közösségi oldalon utánanézni. Nyilván irodán, vagy szállásfoglaló oldalon keresztül is átverhetnek, de talán nagyobb eséllyel tudjuk a jogos érdekeinket érvényesíteni.
- A helyi éttermi csalásokból egyre kevesebbel lehet találkozni Európában, köszönhetően az internet adta értékelési lehetőségeknek. Mindenesetre ha egy-egy vacsora előtt rászánunk egy kis időt arra, hogy mit írtak a vendégek a helyről, vagy a szállásadótól kérünk tanácsot, akkor nyugodtabbak lehetünk.
- A taxisokkal érdemes azért óvatosnak lenni, de ezúttal is segítségünkre lehet a világháló, de viteldíjban előre meg is egyezhetünk.
Kerestük, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, de egyelőre nem válaszoltak, amint ez megtörténik, közzétesszük a válaszukat.