Elképesztő trükk: pénz a szélvédőn, búcsú a kocsitól a nyaralás alatt!

A csalók az ingyen pénz illúzióját keltik, de a céljuk valójában az, hogy kifosszanak a nyaralás alatt. A vezess.hu figyelmeztet: egy régi, de annál hatékonyabb trükk újra hódít az európai parkolókban, különösen a nyári szezon csúcsán – közölte a Baon.hu. A lényege az, hogy egy 50 eurós, vagy egyéb nagyértékű bankjegyet – vagy egy hamisítványt – tesznek a szélvédőre csapda. Amikor a sofőr észreveszi és kiszáll, és mire visszanéz, már hűlt helye az értékeinek.

Nyaralás alatt csalás és trükk: nagy kárt okozhat

A trükk lényege, hogy a figyelmet néhány másodpercre eltereljék, ez pedig elég egy rutinos tolvajnak. Ez a bűnözői technika már több országban is felütötte a fejét: Spanyolországban, Olaszországban, Ausztriában és legutóbb Horvátországban is figyelmeztetett a rendőrség a veszélyre – ez utóbbi pedig baranyaiak, pécsiek is kedvelt célpontja. A helyszínek mindig forgalmasak: autópálya-pihenők, bevásárlóközpontok parkolói, tengerparti nyaralóhelyek. A rendőrség arra figyelmeztet, hogyha ilyennel találkozunk, akkor biztonságosabb helyre kellene hajtani is ott megnézni mi a helyzet. Az autónkat pár másodpercig se hagyjuk nyitva, táska, telefon, pénztárca sose maradjon elöl, amit nem lát a tolvaj, azért nem kockáztat.