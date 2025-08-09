augusztus 9., szombat

Emőd névnap

33°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Figyelem!

56 perce

Elképesztő trükk: pénz a szélvédőn, búcsú a kocsitól a nyaralás alatt!

Címkék#rendőrség#trükk#veszély

Egészen döbbenetes csalási trükk terjed. A nyaralás alatt komoly veszélyek fenyegetnek, Horvátországban is felütötte a fejét szélvédős átverés.

Bóka Máté Ciprián

A csalók az ingyen pénz illúzióját keltik, de a céljuk valójában az, hogy kifosszanak a nyaralás alatt. A vezess.hu figyelmeztet: egy régi, de annál hatékonyabb trükk újra hódít az európai parkolókban, különösen a nyári szezon csúcsán – közölte a Baon.hu. A lényege az, hogy egy 50 eurós, vagy egyéb nagyértékű bankjegyet – vagy egy hamisítványt –  tesznek a szélvédőre csapda. Amikor a sofőr észreveszi és kiszáll, és mire visszanéz, már hűlt helye az értékeinek.

Nyaralás alatt csalás és trükk: nagy kárt okozhat
Nyaralás alatt csalás és trükk: nagy kárt okozhat
Forrás: Illusztráció: Chatgpt

 

A trükk lényege, hogy a figyelmet néhány másodpercre eltereljék, ez pedig elég egy rutinos tolvajnak. Ez a bűnözői technika már több országban is felütötte a fejét: Spanyolországban, Olaszországban, Ausztriában és legutóbb Horvátországban is figyelmeztetett a rendőrség a veszélyre –  ez utóbbi pedig baranyaiak, pécsiek is kedvelt célpontja. A helyszínek mindig forgalmasak: autópálya-pihenők, bevásárlóközpontok parkolói, tengerparti nyaralóhelyek.  A rendőrség arra figyelmeztet, hogyha ilyennel találkozunk, akkor biztonságosabb helyre kellene hajtani is ott megnézni mi a helyzet. Az autónkat pár másodpercig se hagyjuk nyitva, táska, telefon, pénztárca sose maradjon elöl, amit nem lát a tolvaj, azért nem kockáztat. 

Megnéztük, mire kell még ügyelni nyaralás alatt!

  • A digitális kártyák miatt egy tolvajalkalmazás segítségével bankkártyaadatainkat is ellopatják, ha nagyon közel kerülnek hozzánk. Ilyennel szemben már léteznek blokkoló tokok, tárcák is. 
  • Az adott foglalásokkal kapcsolatban számos csalás lehetséges, a nagyon kedvező árú apartmanok, szállások sokszor eleve már gyanút keltenek, és ha magánszemélyeken keresztül foglalunk, akkor nagyon óvatosnak kell lenni, akár videóbeszélgetésben is csekkolni a szállásadót, vagy közösségi oldalon utánanézni. Nyilván irodán, vagy szállásfoglaló oldalon keresztül is átverhetnek, de talán nagyobb eséllyel tudjuk a jogos érdekeinket érvényesíteni.  
  • A helyi éttermi csalásokból egyre kevesebbel lehet találkozni Európában, köszönhetően az internet adta értékelési lehetőségeknek. Mindenesetre ha egy-egy vacsora előtt rászánunk egy kis időt arra, hogy mit írtak a vendégek a helyről, vagy a szállásadótól kérünk tanácsot, akkor nyugodtabbak lehetünk. 
  • A taxisokkal érdemes azért óvatosnak lenni, de ezúttal is segítségünkre lehet a világháló, de viteldíjban előre meg is egyezhetünk.  

Kerestük, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, de egyelőre nem válaszoltak, amint ez megtörténik, közzétesszük a válaszukat. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu