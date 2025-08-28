Korábban kell az órát átállítani – ilyenkor ér véget a nyári időszámítás!

Az idei őszi óraátállítás korábban érkezik, mint az elmúlt években: október 26-ra virradó éjjel kell visszaállítani az órákat. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve a napkelte és a napnyugta is egy órával korábbra kerül, ami látványosan lerövidíti a nappali világosságot. Bár a nyári időszámítás eredetileg az energiatakarékosságot szolgálta, mára sokak szerint inkább többletterhet jelent a szervezetnek és a mindennapoknak.

Előbb ér véget a nyári időszámítás a korábbiakhoz képest. Fotó: MW

Vége a nyári időszámításnak – megterhelheti a szervezetünket!

Az óraátállítás ugyanis nem pusztán kényelmetlenség: a bioritmus felborulása komoly következményekkel járhat. Az alvászavar, a tartós fáradtság, a koncentráció romlása és a depresszió kialakulásának kockázata mind gyakoribb az átmeneti időszakban. Emellett előfordulhat szívritmus-ingadozás, ingerlékenység, emésztési gondok vagy étvágytalanság is. Az orvosok szerint a szervezetnek általában néhány napra, de akár két hétre is szüksége lehet ahhoz, hogy teljesen alkalmazkodjon az új ritmushoz, és elkerüljük a komoly egészségügyi hatásokat.