Figyeljünk!

32 perce

Korábban kell az órát átállítani – ilyenkor ér véget a nyári időszámítás!

Címkék#óraátállítás#depresszió#bioritmus

A nyári időszámítás és a téli időszámítás váltakozása évről évre komoly vitát kavar, mivel sokakat megvisel az óraátállítás. Idén az elmúlt évekhez képest korábban ér véget a nyári időszámítás, így különösen érzékenyen érintheti a szervezetet a változás.

Jusztin Levente

Az idei őszi óraátállítás korábban érkezik, mint az elmúlt években: október 26-ra virradó éjjel kell visszaállítani az órákat. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve a napkelte és a napnyugta is egy órával korábbra kerül, ami látványosan lerövidíti a nappali világosságot. Bár a nyári időszámítás eredetileg az energiatakarékosságot szolgálta, mára sokak szerint inkább többletterhet jelent a szervezetnek és a mindennapoknak.

nyári időszámítás
Előbb ér véget a nyári időszámítás a korábbiakhoz képest. Fotó: MW

Vége a nyári időszámításnak – megterhelheti a szervezetünket!

Az óraátállítás ugyanis nem pusztán kényelmetlenség: a bioritmus felborulása komoly következményekkel járhat. Az alvászavar, a tartós fáradtság, a koncentráció romlása és a depresszió kialakulásának kockázata mind gyakoribb az átmeneti időszakban. Emellett előfordulhat szívritmus-ingadozás, ingerlékenység, emésztési gondok vagy étvágytalanság is. Az orvosok szerint a szervezetnek általában néhány napra, de akár két hétre is szüksége lehet ahhoz, hogy teljesen alkalmazkodjon az új ritmushoz, és elkerüljük a komoly egészségügyi hatásokat.

A szakértők azt javasolják, hogy az átállás környékén figyeljünk tudatosan az alvás minőségére, kerüljük a túlzott koffeinfogyasztást, és próbáljunk meg egyenletes napirendet tartani. Bár a nyári időszámítás hívei szerint a rendszer több fényt biztosít a mindennapokra, sokakban egyre erősebben fogalmazódik meg az igény az óraátállítás megszüntetésére. Amíg azonban nem születik végleges döntés, minden ősszel és tavasszal szembe kell néznünk a kellemetlen átállás hatásaival.

 

