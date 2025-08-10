Készülj fel időben
Tegnap, 11:00
Nyári szünet miatti leállás jön − így intézd az ügyeid
Illusztráció.
Forrás: MW
A Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal (Vajszló, Széchenyi u. 13.) és a KÖH Hiricsi Ügyfélszolgálata (Vajszló, Széchenyi u. 15.) nyári szabadságolás miatt 2025. augusztus 11-től augusztus 22-ig szünetelteti az ügyfélfogadást.
Sürgős, halaszthatatlan ügyintézés esetén hétfőn, kedden és csütörtökön a megadott telefonszámokon lehet érdeklődni:
Vajszlói Közös Önkormányzati Hivatal: 73/485-141
KÖH Hiricsi Ügyfélszolgálat: 73/485-114
