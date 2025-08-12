Nyolcvan kilométeren át ülnek a nyeregben

Az immár hagyományos bükkösdi távlovagló verseny megrendezésére és befogadására készül a település. Az idei megmérettetés már az ötödik lesz a sorban, ami a Magyar Távlovagló- és Távhajtó Bajnokság része. Az eseménynek nemcsak a sportértéke kiemelkedő a hazai lovas társadalomban, az érkező versenyzők és kísérőik a helyi idegenforgalmat is élénkítik.

A verseny teljesítése nem kis teljesítmény, hiszen a résztvevők mintegy 80 kilométeres távolságot tesznek meg a nyeregben ülve.