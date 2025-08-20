Önkormányzati elismerések átadásával, kenyérszenteléssel ünnepel Mohács

Nemzeti ünnepünkön Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere augusztus 20-án a városháza dísztermében délután négy órakor kezdődő díszünnepségen a meghívottak jelenlétében adja át a képviselő-testület által odaítélt kitüntetéseket.

Ezt követően a Fogadalmi Emléktemplomban hatkor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyen kenyérszentelésre is sor kerül.