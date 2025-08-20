augusztus 20., szerda

Méltó emlékezés

50 perce

Önkormányzati elismerések átadásával, kenyérszenteléssel ünnepel Mohács

Államalapító Szent István királyunk ünnepén hagyományosan kitüntetéssel ismeri el Mohács képviselő-testülete mindazoknak a munkáját, akik sok éven át a város, vagy egy közösség érdekében érdemes és eredményes tevékenységet végeznek.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

Nemzeti ünnepünkön Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere augusztus 20-án a városháza dísztermében délután négy órakor kezdődő díszünnepségen a meghívottak jelenlétében adja át a képviselő-testület által odaítélt kitüntetéseket.

Ezt követően a Fogadalmi Emléktemplomban hatkor kezdődik az ünnepi szentmise, amelyen kenyérszentelésre is sor kerül.

 

