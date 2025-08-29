1 órája
Az ÖPE nem fogja támogatni a tervezett pécsi díjemeléseket – VIDEÓ
Pénteken 15 órától rendkívüli ülésen szavaz a pécsi közgyűlés a nyár derekán ismertetett, a városi közszolgáltatásokat érintő díjemelésekről, amelyet a pécsi jobboldal korábban megszorításnak nevezett. Az Összefogás Pécsért Egyesület, azaz az ÖPE frakciója még az ülés előtt sajtótájékoztatón jelentette be: jelen formájában nem tudják támogatni a városvezető koalíció által összeállított tervezetet.
Berényi Zoltán, az ÖPE frakcióvezetője beszámolt arról, hogy a képviselőik péntek délelőtti városfejlesztési és kommunális bizottsági ülésen sem támogatták a díjemeléseket, képviselőik tartózkodtak az erről való szavazáson.
Mint arról korábban beszámoltunk, a tervezet egyebek mellett több pécsi közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatára tesz javaslatot. A júliusi rendkívüli közgyűlésen ismertetett előterjesztés szerint szükséges lehet a parkolási díjak „mérsékelt” megemelésére, a parkolási idő csökkentésére az I. parkolózónákban, továbbá egészségügyi intézmények körül ingyenes parkolási lehetőség biztosítására a pécsiek számára. A parkolási felülvizsgálat tartalmazza még három, a belvároshoz közeli helyszínen P+R parkolók kialakításának lehetőségét is.
A tervezet alapján ugyancsak szükség lehet az Időskorúak Szociális Intézménye (ISZI) napi térítési díjának – mint írták – a megyei jogú városokhoz képest mérsékelt megemelése. Emellett a pécsi közösségi közlekedésben a pótdíjak és buszjegyárak emelésére, bérletárak „felülvizsgálatára” is javaslatot tesznek. Az intézkedési tervben szerepel még a 2009 óta változatlan temetői díjak önköltségi rendezése, temetői „alapszolgáltatás” bevezetése pécsi lakosok részére támogatói rendelet módosításával.
ÖPE: tiszta audit kell!
Mindezzel kapcsolatban Berényi Zoltán rögzítette: a jelen formájában az ÖPE nem tudja támogatni a tervezett díjemeléseket, megszorításokat. Lapunknak nyilatkozva hangsúlyozta „az ÖPE kiáll amellett, hogy ne a pécsieken (…) vasalják be a korábbi évek felelőtlen gazdálkodásának a hátrányait”. Szavaiból kiderült, hogy az önkormányzatnak először saját magán kellene kezdenie a spórolást, továbbá tiszta átvilágítást, azaz auditot és városi cégeket érintő, tiszta takarékoskodási intézkedéseket sürgetett, mondván, csak ezek megvalósulása után lehet kérni a pécsiektől „áldozatot”.
Az ÖPE frakcióvezetője a pénteki sajtóeseményen megismételte: egy független szakértői átvilágítással, valamint a párhuzamosságok megszüntetésével több milliárd forintnyi forráshoz juthatna a pécsi önkormányzat.