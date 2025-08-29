Az ÖPE nem fogja támogatni a tervezett pécsi díjemeléseket – VIDEÓ

Berényi Zoltán, az ÖPE frakcióvezetője beszámolt arról, hogy a képviselőik péntek délelőtti városfejlesztési és kommunális bizottsági ülésen sem támogatták a díjemeléseket, képviselőik tartózkodtak az erről való szavazáson.

Az ÖPE bejelentette: nem támogatják a díjemeléseket.

Mint arról korábban beszámoltunk, a tervezet egyebek mellett több pécsi közszolgáltatás díjainak felülvizsgálatára tesz javaslatot. A júliusi rendkívüli közgyűlésen ismertetett előterjesztés szerint szükséges lehet a parkolási díjak „mérsékelt” megemelésére, a parkolási idő csökkentésére az I. parkolózónákban, továbbá egészségügyi intézmények körül ingyenes parkolási lehetőség biztosítására a pécsiek számára. A parkolási felülvizsgálat tartalmazza még három, a belvároshoz közeli helyszínen P+R parkolók kialakításának lehetőségét is.

A tervezet alapján ugyancsak szükség lehet az Időskorúak Szociális Intézménye (ISZI) napi térítési díjának – mint írták – a megyei jogú városokhoz képest mérsékelt megemelése. Emellett a pécsi közösségi közlekedésben a pótdíjak és buszjegyárak emelésére, bérletárak „felülvizsgálatára” is javaslatot tesznek. Az intézkedési tervben szerepel még a 2009 óta változatlan temetői díjak önköltségi rendezése, temetői „alapszolgáltatás” bevezetése pécsi lakosok részére támogatói rendelet módosításával.