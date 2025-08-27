augusztus 27., szerda

Vízfő-forrás, Malommúzeum

1 órája

Orfűn kirándultak a Támasz gondozottjai

Kihasználva a kánikula utáni enyhébb időt, a hajléktalanokat gondozó pécsi Támasz Alapítvány Zsolnay úti női átmeneti szálló lakóinak szerveztek egy "komolyabb" kirándulást Orfűre - számolt be a szervezet a közösségi oldalán.

Orfűn kirándultak a Támasz gondozottjai

Mint írták, a Vízfő-forrás és a Malommúzeum környéke, erdők és tópart, pihenésképpen pedig egy kis felfrissülés a Garat asztalánál. A lakók élvezték a sokféle természeti látnivalót, az orfűi üdülőhely hangulatát, az erdei tanösvény és a tóparti sétány érdekességeit.

 

