Vízfő-forrás, Malommúzeum
1 órája
Orfűn kirándultak a Támasz gondozottjai
Kihasználva a kánikula utáni enyhébb időt, a hajléktalanokat gondozó pécsi Támasz Alapítvány Zsolnay úti női átmeneti szálló lakóinak szerveztek egy "komolyabb" kirándulást Orfűre - számolt be a szervezet a közösségi oldalán.
Forrás: MW
Mint írták, a Vízfő-forrás és a Malommúzeum környéke, erdők és tópart, pihenésképpen pedig egy kis felfrissülés a Garat asztalánál. A lakók élvezték a sokféle természeti látnivalót, az orfűi üdülőhely hangulatát, az erdei tanösvény és a tóparti sétány érdekességeit.
