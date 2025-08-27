Őri László: Már a napokban megkapták a családok a szeptemberi családtámogatásokat

Őri László, Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tájékoztatása szerint a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET kifizetését előrébb hozták. Ennek köszönhetően a családok már a tanévkezdés előtt, a napokban hozzáférhettek az alanyi jogon járó támogatásokhoz.

A korábbi kifizetés célja, hogy a szülők könnyebben fedezhessék a gyermekek iskolakezdésével kapcsolatos kiadásokat, például tanszereket, ruházatot és egyéb szükségleteket.