1 órája
Őri László: Már a napokban megkapták a családok a szeptemberi családtámogatásokat
Fotó: Löffler Péter
Őri László, Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tájékoztatása szerint a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET kifizetését előrébb hozták. Ennek köszönhetően a családok már a tanévkezdés előtt, a napokban hozzáférhettek az alanyi jogon járó támogatásokhoz.
A korábbi kifizetés célja, hogy a szülők könnyebben fedezhessék a gyermekek iskolakezdésével kapcsolatos kiadásokat, például tanszereket, ruházatot és egyéb szükségleteket.
