Őri László: Már a napokban megkapták a családok a szeptemberi családtámogatásokat

Címkék#tanszer#család#Őri László

Bóka Máté Ciprián
Fotó: Löffler Péter

Őri László, Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke tájékoztatása szerint a szeptemberben esedékes családi pótlék, GYES és GYET kifizetését előrébb hozták. Ennek köszönhetően a családok már a tanévkezdés előtt, a napokban hozzáférhettek az alanyi jogon járó támogatásokhoz. 

A korábbi kifizetés célja, hogy a szülők könnyebben fedezhessék a gyermekek iskolakezdésével kapcsolatos kiadásokat, például tanszereket, ruházatot és egyéb szükségleteket.

 

