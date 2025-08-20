Ünnep
Őri László: Szent István király kijelölte az utat, ezen kell haladnunk!
Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke Facebook-oldalán videóban osztotta meg gondolatait követőivel nemzeti ünnepünk napján.
– Az ünnep jó lehetőséget ad arra is, hogy számba vegyük azokat értékeinket, amelyek bennünket az elmúlt évezredben megtartottak minket magyarként itt a Kárpát-medencében – fogalmazott Őri László.
