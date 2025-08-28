Örökségünk ünnepét tartják szeptember elején

Szeptember 7-én, vasárnap Bogád Béke terén rendezik meg a Térségi Tékát, amely a Mária-napi búcsú és az „Ünnep és Örökség” programsorozat részeként várja a látogatókat. A nap 8:30-kor ünnepi szentmisével indul, melyet Szép Attila, a pécsi Gyárvárosi plébános celebrál. Délután 14 és 18 óra között a színpadon népzenei, néptánc- és népdal-előadások követik egymást: fellép többek között a Pöndöly és a Mecsek Néptáncegyüttes, a Máre Manói, a Józsa Gergely, valamint az Őszirózsa Néptánccsoport, de színpadra lép a Romonyai Rozmaring és a Somkerék Zenekar is. A Hanga Banda muzsikája mellett a Nemzeti Iskolás Népi Ének és Néptánc Tanoda növendékei is bemutatkoznak. A rendezvény idején kézműves vásár, mesterségbemutatók és foglalkozások teszik teljessé a hagyományos búcsúi forgatagot.