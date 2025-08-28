Örömhír: kétmilliárd forintnál is több jön a Janus Gimnázium felújítására

A pécsi Janus Pannonius Gimnázium már jó ideje az egyik legjobb iskola a megyében – ugyanakkor nem titok, hogy felújításra szorul. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke közösségi oldalán jelentette be: megvan a forrás egy friss pályázati döntés alapján – az iskola körüli munkálatokra mintegy 2,3214 milliárd forint áll rendelkezésre.

Őri László elmondta: a siker egy komoly összefogásnak köszönhető – a vármegyei önkormányzat, Pécs városa, és a tankerület egyaránt magáénak érezheti a sikert. Kiemelte az igazgató, Ritter Attila szerepét is, aki végig tartotta a lelket a diákokban.