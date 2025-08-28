augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

25°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

3 órája

Örömhír: kétmilliárd forintnál is több jön a Janus Gimnázium felújítására

Címkék#Baranya Vármegyei Önkormányzat#Baranya Vármegyei Közgyűlés#Janus Pannonius Gimnázium#tankerület

Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke közösségi oldalán jelentette be: lesz pénz a pécsi gimnázium felújítására.

Bama.hu
Örömhír: kétmilliárd forintnál is több jön a Janus Gimnázium felújítására

A pécsi Janus Pannonius Gimnázium már jó ideje az egyik legjobb iskola a megyében – ugyanakkor nem titok, hogy felújításra szorul. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke közösségi oldalán jelentette be: megvan a forrás egy friss pályázati döntés alapján – az iskola körüli munkálatokra mintegy 2,3214 milliárd forint áll rendelkezésre.  

Őri László elmondta: a siker egy komoly összefogásnak köszönhető – a vármegyei önkormányzat, Pécs városa, és a tankerület egyaránt magáénak érezheti a sikert.  Kiemelte az igazgató, Ritter Attila szerepét is, aki végig tartotta a lelket a diákokban. 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu