Országos fesztiválnak ad otthont a baranyai város

Wald Kata

Komló ad otthont a közművelődési szakma legnagyobb országos ifjúsági rendezvényének idén - a három napos  KözösÉg Fesztivál augusztus 25-én veszi kezdetét. A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület 2025-ben immár harmadik alkalommal szervezi meg a rendezvényt, amelyet Veszprémben, illetve Szolnokon rendeztek meg a korábbi években. Augusztus 25. és 27. között Kaptár Művelődési Központban interaktív programok, inspiráló beszélgetések, tapasztalatmegosztó műhelyek várják mindazokat, akik szeretnék megismerni a közösségszervezői pálya sokszínű lehetőségeit és izgalmas perspektíváit. A fesztivál augusztus 25-én 13.30-kor ünnepi köszöntőkkel indul. 

 

