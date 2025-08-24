augusztus 24., vasárnap

Országos fesztiválra várja a fiatalokat a baranyai város

Wald Kata
Országos fesztiválra várja a fiatalokat a baranyai város

Immár harmadik alkalommal szervezi meg a közművelődési szakma legnagyobb országos ifjúsági-szakmai rendezvényét, a KözösÉg Fesztivált a Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület - a három napos rendezvénynek idén a Komlói Kaptár Művelődési Központ ad otthont. 

A Kárpát-medencei hatókörű, a közművelődés szakmai utánpótlás-nevelését segítő  rendezvény a közösségi művelődés szakmai vándorfesztiválja, amely a közösségszervező szakma népszerűsítését és a fiatal szakemberek szakmai fejlődésének támogatását szolgálja. Az augusztus 25-től 27-ig tartó fesztiválon interaktív programok, inspiráló beszélgetések, tapasztalatmegosztó műhelyek és tudásátadás valósul meg, bemutatva a közösségszervezői pálya sokszínű lehetőségeit és izgalmas perspektíváit. Fontos célcsoportjai a rendezvénynek a közösségi művelődéssel foglalkozó fiatal szakemberek, valamint azok az egyetemi hallgatók, akik a jövőben ebben a szakmában képzelik el a pályájukat.

 

