Ősi hagyományt ápolnak – Népviseletbe öltözik Baranya

Kisboldogasszony napi német búcsút tartanak szeptember 13-án a máriakéméndi kegyhelyen. Kisboldogasszony napja a katolikus ünnepek sorában Szűz Mária születésének a napja, jelentőségét pedig az adja, hogy ezen kívül az egyház csak Jézus és Keresztelő Szent János földi születésének napját ünnepli meg.

A búcsú Máriakéménden 14 órakor rózsafüzér ájtatossággal veszi kezdetét, majd 14.30-kor német nyelvű ünnepi szentmisére kerül sor, amit keresztút-járás követ. Utána 16 órától német nemzetiségi műsort láthatnak a résztvevők. A szervezők kérik, hogy ezen a napon aki teheti, vegye fel népviseleti ruháját. hiszen - ahogy a meghívóban fogalmaznak - a soknemzetiségű Baranyában különösen fontos, hogy a nemzetiségek és azok hagyományai fennmaradjanak, kultúránkat ápoljuk és továbbadjuk.