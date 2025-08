Örülhetnek a fiatalok − ezért érdemes ráhajtani az Otthon Start Programra

Ahogy arról mi is beszámoltunk, szeptember 1-től indul az Otthon start hitelprogram, már az is kiderült, hogy milyen feltételeknek kell megfelelnie annak, aki élni kíván a kedvezményes, fix 3 százalékos lakáshitel nyújtotta lehetőséggel.

Érdemes lehet belevágni az új Otthon start hitelprogramba a fiataloknak.

Forrás: MW/Illusztráció

Otthon start hitellel indulhat az élet

Az Otthon start hitelprogram elsősorban a 18 év feletti, jövedelemmel rendelkező magánszemélyeknek szól, akik az elmúlt időszakban nem rendelkeztek jelentős lakóingatlan-tulajdonnal. Pontosabban: azok vehetnek részt, akik legfeljebb 50%-os tulajdonrésszel rendelkeznek egy lakóingatlanban, vagy a korábban eladott lakásuk vételára nem haladta meg a 15 millió forintot. További fontos feltétel a két év társadalombiztosítási jogviszony, amelyből az utolsó 180 napot Magyarországon kell igazolni – bár ingázók esetében ez részben külföldi munkaviszonnyal is teljesíthető. Emellett szükséges a büntetlen előélet, valamint a köztartozás-mentesség, valamint a banki hitelképesség.

Az új hitelkonstrukció egyik legnagyobb előnye a biztonság.

Egy nagyon fontos jellemzője a fix kamatozás a futamidő egészére. Ezzel a hitel felvevője kizárja a kamatkockázatot, tehát hogy ha az elmúlt években tapasztalthoz hasonlóan kialakulna egy magasabb kamatszint (25 év alatt azért bármi megtörténhet), akkor az megviselné a pénztárcáját, ám ez a fix kamatozással a hitel igénybe vevőjét nem érinti. Szintén nem devizahitel, ahol ezen felül még árfolyamkockázat is volt (25 év alatt szintén bármi lehet az árfolyammal)

− nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza,

Hozzátette, fontos előny a korábbi támogatási programokhoz képest, hogy nincs gyermekvállaláshoz kötve, így szélesebb, illetve más kör számára érhető el, mint a csok vagy a babaváró.

Albérlet vagy lakáshitel?

Az albérlettel kapcsolatos összevetésre úgy reagált, hogy ez is rengeteg feltételtől függ: magától a lakástól és a lakás elhelyezkedésétől is, na és persze hitel futamidejétől – van olyan albérlet tehát, ami valamivel olcsóbb, mint a törlesztő, és van olyan, ami valamivel drágább, de fontos eltérés, hogy míg az albérlet esetén másnak fizetünk, úgy egy saját lakás törlesztése esetén a jövőnkbe fektetünk be.