Több mint 600 gramm trófeasúlyú, kapitális őzbak került terítékre Baranyában

Az elejtő fent említett területen ismert bakra, már öt alkalommal indult vadászni. Első találkozásnál – még júniusban – az őzbak egy búzatáblában tartózkodott, azonban a nagy takarás miatt meg kellett várni míg azt learatják. A bak szerencsére tartotta helyét. Végül ezen a tarlón, augusztus 4-én üzekedés közben sikerült Róbertnek a hőn áhított vadat terítékre hoznia – részletezte az elejtés körülményeit a Nimród Facebook-oldala.

Kapitális őzbak a Pécsudvard és Környéke Vadásztársasági területéről. Fotó: Nimród

Őzbak hajtja a sutát – Sofőrök figyelem! Még mindig tart az ősznász

Mint arról lapunk július közepén, az őzek üzekedési időszakának kezdetén beszámolt, az év ezen szakában nem ritka, hogy az állatok szokatlan időpontokban, akár nappal is megjelennek az utakon, ezért a balesetek elkerülése érdekében most körültekintőbben kell vezetni. Az őzek párzási időszaka július második felétől augusztus közepéig tart. Ilyenkor az állatok aktívabbak, többet mozognak nappal is, és gyakran keresztezik a közutakat a mezőgazdasági területek, erdők, mezők mellett, azonban lakott területen belül is találkozhatnak őzekkel vagy más vadállatokkal. Az üzekedési időszakban a bakok jóval figyelmetlenebbek, mivel nem igazán tudnak másra koncentrálni a suták felhajtásán kívül – hívta fel a figyelmet akkor a rendőrség.

A rendőrség szerint az őzelütések túlnyomó többségében a vad sérül meg, míg a gépkocsiban anyagi kár keletkezik. Az egyenruhások egyúttal figyelmeztettek, időnként azonban olyan vadelütésekről előfordulnak, amelyek személyi sérüléssel, vagy éppen emberi tragédiával végződnek.

Az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) baranyai szervezetének elnöke, Agyaki Gábor korábban arról beszélt lapunknak, a megye őzállománya lassú csökkenést mutat, amelynek egyik oka a „rengeteg autóút és a rengeteg ütközés”. Amellett, hogy az autósok sokszor nem veszik figyelembe a vadveszélyt jelző táblákat, több más vadfajhoz hasonlóan folyamatosan szűkül az őz élőhelye is.

A magyarországi őzbak ranglistát egyébként az 1978-ban Jászkisérnél terítékre hozott őzbak vezeti, amelynek trófeasúlya 770 gramm volt.